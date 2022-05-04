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Из-за ракетных обстрелов ряд поездов движется с задержкой: список

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Из-за ракетных обстрелов ряд поездов движется с задержкой: список

Getty Images

Несмотря на попытки врага, поезда "Укрзалізниці" продолжают двигаться вперед, сокращая время задержки.

Из-за ракетных обстрелов ряд поездов движется с задержкой.

Несмотря на попытки врага прервать железнодорожное сообщение, поезда "Укрзалізниці" продолжают двигаться вперед, сокращая время задержки.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

По состоянию на 22:30 с опозданием едут следующие поезда:

  • №59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
  • №149 Полтава — Черновцы (+11:11 час);
  • №37 Ужгород — Одесса (+11:09 час);
  • №135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
  • №38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
  • №45 Ужгород — Лозовая (+7:56 час);
  • №2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
  • №42 Львов — Днепр (+6:48 час);
  • №85 Запорожье — Львов (+5:03 час);
  • №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
  • №86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
  • №14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
  • №56 Рахов — Киев (+2:02 ч);
  • №13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
  • №749 Киев — Ивано-Франковск (+1:22 ч);
  • №95 Киев — Рахов (+1:16 ч);
  • №715 Киев — Перемышль (+40 мин);
  • №706 Киев — Перемышль (+8 ч);
  • №753 Харьков — Львов (+19 мин);
  • №744 Львов — Дарница (+10:35 час).

Напомним, вечером 3 мая российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

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