Из-за ракетных обстрелов ряд поездов движется с задержкой: список

Несмотря на попытки врага, поезда "Укрзалізниці" продолжают двигаться вперед, сокращая время задержки.
Из-за ракетных обстрелов ряд поездов движется с задержкой.
Несмотря на попытки врага прервать железнодорожное сообщение, поезда "Укрзалізниці" продолжают двигаться вперед, сокращая время задержки.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".
По состоянию на 22:30 с опозданием едут следующие поезда:
- №59 Киев — Чоп (+11:44 часа);
- №149 Полтава — Черновцы (+11:11 час);
- №37 Ужгород — Одесса (+11:09 час);
- №135 Черновцы — Одесса (+9:53 часа);
- №38 Одесса — Ужгород (+9:27 час);
- №45 Ужгород — Лозовая (+7:56 час);
- №2 Харьков — Ивано-Франковск (+7:42 часа);
- №42 Львов — Днепр (+6:48 час);
- №85 Запорожье — Львов (+5:03 час);
- №5 Ивано-Франковск — Запорожье (+4:33 часа);
- №86 Львов — Запорожье (+3:25 час);
- №14 Солотвино — Киев (+2:17 час);
- №56 Рахов — Киев (+2:02 ч);
- №13 Киев — Солотвино (+1:32 часа);
- №749 Киев — Ивано-Франковск (+1:22 ч);
- №95 Киев — Рахов (+1:16 ч);
- №715 Киев — Перемышль (+40 мин);
- №706 Киев — Перемышль (+8 ч);
- №753 Харьков — Львов (+19 мин);
- №744 Львов — Дарница (+10:35 час).
Напомним, вечером 3 мая российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.
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