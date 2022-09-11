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Из-за разгромов оккупационной армии в РФ сменили командование западной группировки войск — разведка

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Из-за разгромов оккупационной армии в РФ сменили командование западной группировки войск — разведка

Из-за разгромов оккупационной армии в России сменили командование западной группировки войск.

Теперь эту группировку возглавит командующий группировкой войск "Центр" генерал-лейтенант Александр Лапин, вместе со своим штабом, который уже разместили в Луганске.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командующего западной группировкой войск РФ сменили из-за провалов оккупационной армии на фронте в Украине.

"На сегодняшний день кадровое решение о дальнейшем прохождении службы генерал-лейтенантом Романом Бердниковым находится на рассмотрении. Он был назначен на должность командующего западным ВО 26 августа 2022 года, на котором заменил генерал-лейтенанта Сычевого (находился в должности три недели)", — сообщает ГУР. МО.

Напомним, во время воздушной тревоги в части северных и восточных областей Украины пропало электричество.

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