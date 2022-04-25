Из-за России в мире может возникнуть продовольственный кризис: Зеленский призвал разблокировать порты

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином обсудили продовольственный кризис, который может произойти в мире из-за нападения РФ на Украину.

Украинский лидер отметил, что Россия должна разблокировать украинские порты.

Об этом 25 апреля в видеообращении сообщил Владимир Зеленский.

"Детально коснулись и угрозы мировому продовольственному рынку, спровоцированной Россией, которая заблокировала наши черноморские порты. Рост цен на продовольствие уже достиг критического уровня во многих странах. Но это только начало. Если Россия не станет искать мир, вопрос продовольственной безопасности во многих странах превратится в вопросы физического выживания миллионов людей, а значит, и стабильности государственных систем. Все больше политических лидеров мира осознают эту угрозу. Поэтому ожидаем большего давления на Россию", — рассказал президент.

Напомним, помощь Украине была вопросом номер один на переговорах с представителями Соединенных Штатов Америки, которые вчера прибыли в Киев – госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином.

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