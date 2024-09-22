Из-за российских атак в трех областях повреждены энергообъекты: где есть обесточивания

Обесточение было в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

В результате российских атак 21 сентября в трех областях Украины были повреждены энергетические объекты, а на шахте в Донецкой области погибли два человека.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В нескольких областях Украины произошли перебои в энергосистеме из-за обстрелов и технических инцидентов. В Днепропетровской области во время воздушной тревоги временно выключилась возобновившаяся воздушная линия.

В Сумской области из-за обстрелов возник пожар, обесточилась подстанция, но ее работу также возобновили.

В Полтавской области атака БПЛА вызвала пожар на подстанции, что также привело к отключению потребителей. Частично электроснабжение возобновлено.

В Донецкой области в результате обстрела шахты погибли две работницы, еще одна ранена. Энергетики активно работают над восстановлением инфраструктуры, обеспечивающей стабильность системы.

Экспорт электроэнергии из Украины пока не проходит и не планируется. Однако на сегодняшний день прогнозируется импорт электроэнергии из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы с максимальной мощностью до 1300 МВт в отдельные часы.

Из-за боевых действий и технических нарушений на утро остаются частично или полностью обесточенными 485 населенных пунктов. Энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения, уже было подключено 12 110 потребителей, которые раньше оставались без света.

Напомним, мобильных операторов хотят штрафовать из-за плохой связи при отключении света. Комитет ВР по цифровой трансформации рекомендовал рассмотреть законопроект, который будет стимулировать операторов связи устанавливать альтернативные источники питания.

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