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Из-за российского обстрела поврежден вагон поезда "Херсон – Львов"
Враг атаковал вокзал в Херсоне: поезд во Львов отправился с задержкой, один вагон поврежден.
Российские войска 27 марта нанесли удар по вокзалу Херсона, из-за чего повреждения получили вагон поезда №110 "Херсон – Львов".
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .
"Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 "Херсон – Львов", – указано в заявлении.
Обошлось без погибших и пострадавших. Работники и пассажиры находились в укрытии.
По предварительным данным, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и системы водоснабжения.
Что касается поврежденного вагона, то его на ближайших станциях заменят резервным.
Поезд отправился с задержкой в полтора часа.
Напомним, россияне посреди дня 27 марта устроили мощный обстрел Херсона: есть жертва и раненый. Произошли разрушения и город остался без света.