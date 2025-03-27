Из-за российского обстрела поврежден вагон поезда "Херсон – Львов"

Поезд / © Укрзализныця

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Российские войска 27 марта нанесли удар по вокзалу Херсона, из-за чего повреждения получили вагон поезда №110 "Херсон – Львов".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

"Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 "Херсон – Львов", – указано в заявлении.

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Обошлось без погибших и пострадавших. Работники и пассажиры находились в укрытии.

По предварительным данным, в здании вокзала выбиты стекла, повреждены кабели электропитания и системы водоснабжения.

Что касается поврежденного вагона, то его на ближайших станциях заменят резервным.

Поезд отправился с задержкой в полтора часа.

Напомним, россияне посреди дня 27 марта устроили мощный обстрел Херсона: есть жертва и раненый. Произошли разрушения и город остался без света.