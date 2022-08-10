"Из-за российской агрессии будет голодать более 700 тысяч человек" – посольство Украины в Израиле

Целенаправленные обстрелы России продовольственных мощностей Украины создали перспективу голода для более чем 700 тысяч человек.

Такое заявление обнародовало посольство Украины в Израиль, размещенное в Facebook.

"Россия целенаправленно атакует зерновые регионы Украины, которые обеспечивают пшеницей, подсолнечником и кукурузой 400 миллионов человек. Недавно Россия даже убила во время целенаправленной атаки Алексея Вадатурского, одного из крупнейших импортеров пшеницы в регионе и украинского патриота. Из-за российской агрессии будет голодать более 700 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Напомним, эксперты объяснили, что будет с курсом валют после расширения "зернового коридора" для экспорта металла.

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