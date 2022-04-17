Из-за санкций в РФ уже ощущается дефицит вооружения — Буданов

Страны Запада прекратили поставки комплектующих для военной техники и современного оружия.

Из-за отсутствия необходимых деталей, не производимых в России, после введения санкций в РФ останавливается производство продукции военного назначения.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

"Проблемы с военной инфраструктурой у них [в РФ] действительно огромны. Введение странами Запада санкций против РФ негативно повлияло на выполнение госзаказа предприятиями ВПК. В частности, на Ульяновском механическом заводе приостановлено производство продукции военного назначения”, — отметил он.

Буданов напомнил, что Ульяновский завод известен производством средств ПВО ближнего и среднего радиуса действия. И возникшие на этом предприятии проблемы – это только один из примеров. По его словам, в России таких производств закрылось "очень много".

Руководитель военной разведки также отметил, что украинская сторона собирает на полях боев образцы российского вооружения, в которых "более 90% комплектующих никак не касаются России".

“В основном Россия производит пластиковые и железные корпуса. И все. Все остальное – это не их", — подчеркнул он.

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Соответственно, в РФ уже ощущается дефицит вооружения.

"Они пытаются это скрыть, однако это нереально. [Существует] дефицит средств высокоточного ракетного направления, то есть высокоточных ракет начинает не хватать. Они совершенно не ожидали, что будут использовать такое значительное количество, которое уже использовали. Потенциал их производства ничтожен, почти остановлен. Проблемы с этим оружием у них ощутимы", — подчеркнул Буданов.

Еще одним подтверждением таких проблем, по словам руководителя военной разведки, является то, что россияне начали снимать с "консервации" устаревшие комплексы "Точка У". "Они сняли их с вооружения много лет назад, но сейчас возвращают в войска", — сказал он.

Вместе с тем, Россия пытается найти пути, как обойти санкции и получить необходимые для производства вооружения комплектующие. "Они пытаются обойти санкционную политику. Но по конкретике по странам... я отойду от этого вопроса", — отметил начальник ГУР Минобороны.

Напомним, Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для своих военных усилий в Украине посредством иранских сетей контрабанды оружия.

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