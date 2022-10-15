Из-за санкций в России заканчивается критически важная микроэлектроника для ВПК – США

Международные санкции создали в России дефицит необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеем заявил, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

Об этом он рассказал 14 октября на встрече стран, вводящих экономические ограничения по России.

"В России заканчивается микроэлектроника, имеющая решающее значение для их военно-промышленного комплекса, и российские чиновники озабочены тем, что у них не хватает иностранных компонентов", – отметил он.

Также, по его словам, два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно приостановить производство из-за отсутствия критически важных зарубежных технологий.

Антироссийские санкции

С начала полномасштабного вторжения в Украину ряд европейских стран и США ввели санкции против России.

Санкции ограничили способность России восполнять военные запасы.

Так, за неимением подшипников в России было подорвано производство танков, самолетов, подлодок и других военных систем. Россия потеряла более 6000 единиц техники с начала полномасштабного вторжения. В то же время российские военные пытаются приобрести микрочипы, двигатели и тепловизионные технологии, необходимые для создания нового оружия.

В результате санкций представители так называемой российской "элиты" начинают говорить о возможном смене руководства. Еще одним мощным ударом станет официальное введение максимальной цены на российскую нефть. Таким образом, любая плохая для РФ новость с фронта в Украине становится новым ударом по российской экономике, говорят анонимные россияне.

Евросоюз также окончательно утвердил восьмой пакет санкций против России. Он будет содержать запрет на импорт российской продукции на 7 млрд. евро и ограничение цен на нефть.

В то же время Китай и Турция помогают России обходить санкции.

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