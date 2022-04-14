Из-за шторма и взрыва боеприпасов крейсер «Москва» в Черном море загорелся, перевернулся и начал тонуть

Из-за шторма и взрыва боеприпасов крейсер «Москва» в Черном море загорелся, перевернулся и начал тонуть

После попадания украинскими ракетами «Нептун» в российский крейсер «Москва» в Черном море загорелся.

Из-за шторма и взрыва боеприпасов крейсер перевернулся и начал тонуть, сообщило оперативное командование "Юг".

"В Черноморской операционной зоне ПКР «Нептун» пораженный крейсер «Москва» – флагман черноморского флота России получил существенные повреждения. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и он начал тонуть. десанта условия неблагоприятные, так угроза ракетных атак как с моря, так и с временно оккупированного Крыма остается", – добавили в ОК.

Добавим, что Россия потеряла 16 крылатых ракет после того, как затонул флагман РФ "Москва". Крейсер был подбит ракетами "Нептун" Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что в среду, 13 апреля, на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

Ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" — корабль, который был построен на Николаевском кораблестроительном заводе. Крейсер считается флагманом Черноморского флота РФ. Корабль был официально взят на вооружение 30 января 1983, а его основным вооружением является 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан". Кроме этого, на борту крейсера "Москва" установлены противолодочное и минно-торпедное вооружение, артиллерия, комплексы ПВО. Экипаж ракетного корабля составляет 510 человек.

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