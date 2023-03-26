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Из-за шторма на Черном море повысилась минная опасность — Одесская ОВА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
163
Время на прочтение
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Из-за шторма на Черном море повысилась минная опасность — Одесская ОВА

Фото: Digi24

Вдоль побережья могут дрейфовать взрывоопасные предметы противника.

В Одесской области из-за шторма на Черном море предупредили о повышенной минной опасности.

Об этом у себя в Telegram сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В море штормит: такие погодные условия повышают минную опасность", – заявил Братчук.

Кроме того, он заявил, что вдоль побережья могут дрейфовать взрывоопасные предметы противника.

Также Братчук заявил об угрозе детонации и выбрасывании на берег мин.

Напомним, мы ранее сообщали, что российские оккупанты уменьшили количество ракетоносителей в акватории Черного моря. Впрочем, угроза атак врага остается высокой.

Кроме того, мы ранее информировали, что Великобритания направила в район Черного моря свой разведывательный самолет Boeing RC-135.

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Дата публикации
Просмотры
163
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