Из-за страха новых ударов Россия выводит свою авиацию из Крыма, а ПВО стягивает — секретный отчет НАТО

После "хлопков" в Крыму Россия боится новых ударов по военным объектам, расположенным на аннексированном полуострове. Для этого она начала выводить свою авиацию из Крыма.

Часть самолетов перебрасывает обратно в РФ, остальные – разбрасывает по целому полуострову. Таким образом, в Кремле надеются, что им удастся избежать новых ударов в Крыму.

Об этом говорится в секретном отчете НАТО от 22 августа, который располагает Business Insider.

По данным Альянса, страна-террорист уже перебросила обратно в РФ 10 самолетов, из них — 6 истребителей СУ-35С и 4 перехватчика МиГ-31БМ.

Между тем, на аэродроме в Бельбеке, где 18 августа произошел мощный взрыв, еще размещены 32 российских истребителя. Большинство из них это – истребители СУ-27, а также модернизированные СУ-35С и МиГ-31БМ.

Для противодействия новым атакам Россия также увеличила количество своих тактических зенитно-ракетных комплексов (ПВО) в Крыму.

Напомним, советник Офиса президента Арестович не исключил, что вскоре в Крым полетят ракеты с надписью "Это вам за Чаплино". Известно, 24 августа Россия ракетами обстреляла железнодорожную станцию Чаплино. Спасатели 25 августа завершили поисковые работы, и число погибших возросло до 25, двое из них – дети.

Тезисы Зеленского на Крымской платформе

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