Из-за страха приближения ВСУ оккупационная "власть" увеличивает количество "слепых" военных у Херсоне — Генштаб

На фоне контрнаступления украинских сил на юге российско-оккупационные "власти" пытаются военно усилить Херсон.

По данным Генштаба, руководство российских оккупационных войск свозит в Херсон недовоенных, которые не ориентируются в городе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 10 сентября.

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"В связи с приближением подразделений Сил обороны в Херсонской области командование российских оккупационных войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов. Так, в областном центре фиксируются новые подразделения противника, военнослужащие, которые плохо ориентируются в городе", — говорится в сообщении.

Заметим, что украинские военные уверенно продвигаются вперед на Харьковском направлении, освобождая оккупированные территории и оттесняя захватчиков к границе с РФ. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации на Харьковском направлении по состоянию на 10 сентября.

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