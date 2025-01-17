Из-за удара по Кривому Рогу мужчина потерял вторую жену – первую похоронил в Херсоне

17 января российская армия произвела обстрел Кривого Рога, в результате чего погибли четыре человека. Среди жертв – вторая жена переселенца из Херсона Игоря.

Об этом сообщило издание "Свои Кривой Рог".

Игорь ехал с женой за продуктами, ведь старший сын семьи сегодня празднует свой день рождения. В этот момент россияне нанесли удар — обломки убили его жену прямо в автомобиле.

“Я из Херсона, я привык. Успел нагнуться. А жена не успела. И вот что произошло”, — рассказал он.

Муж отметил — это стало еще одной тяжелой потерей для семьи, ведь в 2022 году Игорь похоронил свою первую жену в оккупированном Херсоне.

Трое детей, уже переживших смерть родной матери, сейчас потеряли еще одного близкого человека. Игорь рассказал, что дети испытали настоящий шок и истерию, увидев, что их названная мама погибла.

"В 2022 году похоронили родную мать, а сейчас похоронили названную", — говорит Игорь.

Обстрел Кривого Рога: трагедия семьи, потерявшей двух матерей

Напомним, 20 января в Кривом Роге объявлен днем траура по погибшим в результате ракетных обстрелов 17 января.

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