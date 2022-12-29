Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых регионах выключили свет: перечень областей

Утро 29 декабря в Украине началось с массированной атаки РФ.

Из-за угрозы обстрелов в некоторых областях Украины ввели экстренные отключения света.

Так, ДТЭК сообщил об отключении электроснабжения в Днепропетровской и Одесской областях.

Также об отсутствии света информировали и в Житомирской области.

Отмечается, что они вводятся из-за угрозы ракетных обстрелов во избежание значительных повреждений, если врагу удастся поразить энергетические объекты.

В Украине продолжается масштабная воздушная тревога. РФ выпустила по Украине ракеты. В некоторых областях уже сработала ПВО. Так, вражеские ракеты уже были сбиты над Сумской областью, в Николаевской области сбили еще две российские ракеты.

Напомним, что с октября по 29 декабря РФ осуществила уже девять массированных ракет атак по Украине.

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