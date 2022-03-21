Из-за усиления комендантского часа в Киеве не будут курсировать некоторые поезда

Пригородные поезда будут курсировать, прежде всего, для транспортировки работников критически важных индустрий.
Из-за внедрения в Киеве усиленного комендантского часа будут внесены изменения в график движения пассажирских поездов.
Об этом сообщили в "Укрзалізниці".
Так, в период действия комендантского часа вход на вокзалы "Киев-Пассажирский" и "Дарница", а также посадка на пассажирские поезда в Киеве будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее до комендантского часа.
Выход с вокзала может быть ограничен полицией из соображений безопасности.
Также на время действия комендантского часа не будет курсировать электричка Святошин-Дарница. Пригородные поезда будут курсировать прежде всего для транспортировки работников критически важных индустрий, в том числе железнодорожников.
"Просим учитывать это при планировании путешествия и внимательно следить за возможными изменениями в расписании", – предупредили в "Укрзалізниці".
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