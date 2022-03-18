Из-за войны, которую развязала Россия, около 10 млн украинцев покинули свои дома — ООН

Украина быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.

В результате вооруженной агрессии России против Украины около 10 млн граждан покинули свои дома.

Об этом со ссылкой на данные Международной организации по миграции ООН сообщает Associated Press в пятницу, 18 марта.

Отмечается, что почти 6,5 млн человек было перемещено внутри Украины, кроме 3,2 млн, уже покинувших страну.

"Всего за три недели Украина быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии, в результате которой около 13 млн человек были вынуждены покинуть свои дома как в стране, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

Кроме того, более 12 млн человек, по оценке, застряли в пострадавших районах или не могут оставить их из-за повышенных рисков безопасности, разрушения мостов и дорог, а также отсутствия ресурсов или информации о том, где найти безопасность и жилье.

Между тем, Европейская Комиссия обнародовала в пятницу операционные инструкции для стран-членов по имплементации Директивы по временной защите, которую ЕС активировал для оказания практической помощи украинским беженцам, спасающимся на территории стран Евросоюза от российской агрессии.

Новости мира: в Европе готовятся к мигрантам из Украины – вице-президент Еврокомиссии

Читайте также: