"Из-за войны РФ против Украины мир - на пороге многих новых кризисов": Зеленский обратился к политикам и народу Японии

Зеленский отметил, что после победы Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб РФ нанесла Чернобыльской земле.

Президента Украины Владимира Зеленского 23 марта выступил по видеосвязи в парламенте Японии. Зеленский подчеркнул, что Япония стала первой в Азии, которая начала действительно сильно давить на Россию для восстановления мира и поддержала санкции против России за циничное нападение на Украину в ночь на 24 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент призвал продолжать оказывать давление на РФ, объединять усилия государств Азии – партнеров Японии, чтобы стабилизировать ситуацию, чтобы Россия искала мир и остановила цунами своего жестокого вторжения в Украину.

Вот что сказал президент Украины, выступая перед японскими парламентариями:

"Для меня – президента Украины – большая честь впервые в истории парламента Японии обратиться к вам. Наши столицы разделяет расстояние в 8 тысяч 193 километра. В среднем это 15 часов в самолете. В зависимости от маршрута. Но какое расстояние между нашими ощущениями свободы? нашими желаниями жить? Между нашими стремлениями к миру? 24 февраля я не увидел ни одного расстояния. Даже миллиметра между нашими столицами. Даже секунды между нашими ощущениями. Потому что вы сразу пришли на помощь нам. И я благодарен вам за это.

Когда Россия разрушила мир для всей Украины, мы увидели, что в мире по-настоящему. По-настоящему против войны. По-настоящему за свободу. По-настоящему за глобальную сохранность. По-настоящему, за гармоничное развитие каждого общества. Япония стала фаворитом таковой позиции в Азии. Вы сразу начали работать для остановки жестокой войны, которую развязала Российская Федерация. Вы сразу начали работать для наступления мира в Украине. А значит, в Европе. И это действительно очень важно. Важно для каждого на земле. Ибо без мира для Украины ни один человек в мире не сможет уверенно смотреть в будущее.

Каждый из вас знает, что такое Чернобыль. Атомная станция в Украине, на которой в 1986 году произошел мощный взрыв. Выброс из радиации. Последствия которого были зафиксированы в разных частях планеты. 30-километровая зона вокруг Чернобыльской станции еще закрыта. Она опасна. В лесах, заполняющих закрытую зону еще тогда, при ликвидации последствий взрыва на станции, были захоронены тысячи тонн зараженных материалов, обломков, машин. Прямо в земле.

24 февраля именно на этой земле поехала российская бронетехника. Поднимая радиоактивную пыль в воздух. Чернобыльская станция была захвачена. Силой, оружием. Представьте атомную станцию, на которой произошла катастрофа. Конфайнмент, закрывающий разрушенный реактор. Работающее хранилище ядерных отходов. Россия превратила и этот объект в арену войны. А эту 30-километровую территорию, эту закрытую зону Россия использует для подготовки новых атак против наших сил обороны.

После выхода российских войск с территории Украины понадобятся годы, чтобы исследовать, какой ущерб они нанесли Чернобыльской земле. Какие захоронения радиоактивных материалов были повреждены. Но как распространилась по планете радиоактивная пыль.

Дамы и господа! На нашей земле четыре действующих атомных станции! Это 15 атомных блоков. И все они находятся под угрозой. Российские войска уже обстреляли из танков Запорожскую атомную станцию, крупнейшую в Европе. Боевые действия повредили сотни промышленных производств, и многие особенно опасны. Обстрелы угрожают газо- и нефтепроводам. Угольным шахтам.

На днях российские войска обстреляли химическое производство на территории Сумской области Украины. Там произошла утечка аммиака. Нас предупреждают о возможных химических атаках, в том числе с применением зарина. Как это было в Сирии.

А одной из основных тем для дискуссий мировых политиков стал вопрос о том, как реагировать, если Россия применит еще ядерное оружие. Любая уверенность любого человека в мире, любая страна полностью разрушена.

Наши военные героически защищают Украину уже 28 дней. 28 дней полномасштабного вторжения крупнейшего – по размерам – государства в мире. Но не самой большой по потенциалу. Не самой большой по влиянию. И самой маленькой – с моральной точки зрения.

Россия применила против мирных городов Украины более тысячи ракет. Бесчисленное количество авиабомб. Российские войска разрушили десятки наших городов. Некоторые сожжены дотла. Во многих городах и селах, попавших под русскую оккупацию, наши люди не могут даже похоронить своих убитых родственников, друзей, соседей. Приходится делать захоронения прямо во дворах разбитых домов, рядом с дорогами, прямо там, где это возможно.

Тысячи людей убиты, среди них 121 ребенок. Около 9 миллионов украинцев вынуждены были покинуть свои дома, свои родные места, спасаясь от российских войск. Наши северные территории, восточные, южные – пустеют, потому что люди бегут от этой смертельной угрозы.

Россия даже заблокировала море для нас. Обычные торговые пути. Показывая некоторым другим – потенциальным – агрессорам мира, как давить на свободные народы, блокируя мореходство.

Дамы и господа! Сегодня именно Украина, государства-партнеры и наша антивоенная коалиция могут дать гарантию, что мировая безопасность не будет разрушена окончательно. Что в мире будет опираться на свободу народов. Для людей и сохранение разнообразия в обществах. Для защищенности границ. Для уверенности в том, что у нас, наших детей, у наших внуков еще будет мир.

Вы видите, что международные учреждения не сработали. Даже ООН и Совбез... Что они могут? Они нуждаются в реформировании. Они нуждаются в инъекции честности. Чтобы стать действенными. Чтобы действительно решать и действительно влиять, а не только обсуждать. из-за войны России против Украины мир дестабилизирован. Мир – на пороге многих новых кризисов. И кто сейчас уверен, каким будет завтра?

Турбулентность на мировых рынках чревата проблемами для всех стран, зависящих от импорта сырья. Экологические и продовольственные вызовы – беспредентны. А главное, сейчас решается, убедятся ли все агрессоры на планете – явные и потенциальные, что за развязанную войну будет такое мощное наказание, что им и начинать войну не стоит. Что им не следует разрушать мир. И совершенно логично и правильно, что ответственные государства объединяются ради защиты мира.

Я благодарен вашему государству за принципиальную позицию в такой исторический момент. За реальную помощь Украине. Вы стали первыми в Азии, кто начал действительно сильно давить на Россию для возобновления мира. Кто поддержал санкции против России И я призываю вас продолжать это делать.

Призываю объединять усилия стран Азии – ваших партнеров, чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы Россия искала мир. И остановила цунами свое жестокое вторжение в наше государство, в Украину. Нужно ебмарго для торговли с Россией. Нужно забирать компании с российского рынка, чтобы деньги не уходили на российскую армию. Нужно еще больше помогать нашему государству, нашим защитникам, нашим воинам, останавливающим российские войска. Надо уже сейчас начинать думать об отстройке Украины. О возвращении жизни в разрушенные Россией города и опустошенные ею территории.

Люди должны вернуться туда, где они жили. Где они выросли. Где они чувствуют, что это их дом. У них была родина. Я уверен, вы понимаете это чувство. Эту потребность. Мы должны наработать новые гарантии безопасности. Чтобы можно было действовать превентивно и сильно всякий раз, когда возникает угроза миру.

Можно ли это сделать на базе существующих международных структур? После такой войны – точно нет. Надо создавать новые инструменты. Новые гарантии. Которые будут работать превентивно и сильно – против любой агрессии. Которые действительно помогут. Лидерство Японии может оказаться незаменимым в их разработке. Для Украины, для мира. Я предлагаю вам это. Чтобы мир мог снова ощущать уверенность. В том, каким будет завтрашний день. Что он будет, что он будет стабильным и мирным. Для нас, для будущих поколений.

Дамы и господа! Японский народ! Вместе с вами мы способны сделать многое. Даже еще больше, чем мы можем представить. Я знаю, какая у вас блестящая история развития. Как вы умеете строить и умеете защищать гармонию? Руководствоваться принципами и ценить жизнь. Защищать окружающую среду. Корни этого – в вашей культуре. Которую украинцы по-настоящему любят. Я говорю это не просто так, не голословно. Это действительно так и есть.

Еще в 2019 году, буквально через полгода, как я стал президентом Украины, моя жена Елена приняла участие в проекте для детей с особенностями зрения. В проекте по созданию аудиокниг. И озвучила именно японские сказки. На украинском языке. Они понятны для нас, для детей. И это была лишь капля в огромном море нашего внимания, украинского внимания, к вашему достоянию.

В ценностях мы с вами похожи – несмотря на безумное расстояние между нашими странами. Расстояние, которого на самом деле не существует. Потому что у нас все равно тепло в сердцах. Благодаря общим усилиям, еще большему давлению на Россию – мы придем к миру. И сможем построить нашу страну. Реформировать международные институты.

Уверен, что Япония будет с нами тогда – так же, как сейчас. В нашей антивоенной коалиции. В это решающее время для нас всех. Спасибо! Аригато газоймас! Слава Украине! Слава Японии!".

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