Из-за войны в Украине правительство Ирландии хочет обсудить с населением военный нейтралитет страны

Министр иностранных дел Ирландии Мишель Мартин заявил, что правительство страны проведет дискуссию с населением о его взглядах на военный нейтралитет на консультативном форуме.

Такую дискуссию власти хотят провести после вторжения России в Украину, передает Reuters.

Министр иностранных дел Ирландии заявил, что форум, который будет проходить в июне в трех разных городах в течение четырех дней, будет сосредоточен на ряде вопросов безопасности и позволит обсудить политику нейтралитета.

"Международная среда безопасности существенно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями явного и грубого игнорирования Россией международного права", — сказал Мартин.

"Приверженность Ирландии к международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не лишают нас необходимости реагировать на эту новую реальность", — отметил министр.

На форуме выступят эксперты по безопасности, обороне и внешней политике, ученые, а также представители партий и гражданского общества.

Мартин заявил, что пока нет "предсказуемого результата" обсуждений, поэтому правительство пока не планирует изменять свою политику военного нейтралитета.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс должно стать уроком для российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит в повестке дня, поскольку наше государство подала заявку на членство.

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