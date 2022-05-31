Из-за вражеских обстрелов 87 населенных пунктов Запорожской области остались без электроэнергии

Оккупанты оставили несколько тысяч семей на линии огня без света, газа и воды.

В результате вражеских обстрелов, из-за повреждений линий электроснабжения, опор и оборудования, в Запорожской области без электроснабжения остались 26 941 абонент в 87 населенных пунктах области.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Прошедшие сутки вражеские обстрелы повлекли за собой ряд новых отключений в сетях ПАО "Запорожьеоблэнерго", часть которых энергетикам удалось ликвидировать еще до вечера.

"В частности, были заживлены 9 населенных пунктов на территории обслуживания Ореховского районного отделения, в общей сложности насчитывается 7 359 домохозяйств. К сожалению, еще 3 280 семьям, обесточенным вчера из-за обстрелов, свет пока вернуть не удалось", — говорится в сообщении.

Из-за боевых действий возникли новые отключения также в Запорожских районных сетях, где было обесточено 612 домов в 2 населенных пунктах, и в Токмакских электросетях, где без энергоснабжения остались 1 663 потребителя в 13 населенных пунктах.

По Гуляйпольскому, Васильевскому и Пологовскому районным отделениям вчера аварийно-восстановительные работы не проводились из-за активных боевых действий и отсутствия доступа к местам повреждения сетей.



Без газоснабжения в области находится 75 867 абонентов в 94 населенных пунктах области. Остаются отключенными от газоснабжения 48 населенных пунктов Бердянского и Мелитопольского районов из-за повреждений магистрального газопровода на территории Донецкой области.

Напомним, на Грибовицком полигоне запустили биогазовую электростанцию.

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