Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине временно не будут курсировать поезда

О возобновлении железнодорожного сообщения сообщат позже.

На Харьковщине в результате вражеских обстрелов поврежден железнодорожный путь, поэтому электропоезда по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья временно не будут курсировать.

Об этом сообщил Дергачевский городской совет.

"В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным ночным вражеским обстрелом, электропоезда временно не будут курсировать по маршруту Харьков – Дергачи – Слатино – Новая Казачья", — говорится в сообщении.

Когда будет восстановлено движение сообщат позже.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что во время атаки России на Киев утром 7 октября обломок ракеты "Кинжал" пробил крышу служебного микроавтобуса в Голосеевском районе.

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