Из-за вражеских обстрелов с каждым новым часом Северск все меньше напоминает большой украинский город

Украинский Северск, в Донецкой области, российские захватчики круглосуточно расстреливают, авиационными ракетами, из артиллерии, танков, а еще реактивными "Градами" и "Ураганами".

Совсем рядом от города, в нескольких километрах от городской полосы, сейчас проходит передовая, где время от времени вспыхивают интенсивные бои. Большинство местных давно покинули город, но есть и такие, кто, несмотря на смертельный риск, возвращается назад, говорится в ТСН.

Здесь совсем не существует расписания безопасных часов. «Стреляют! Интенсивно, затем перерыв часа два-три и затем снова. Особенно с 11 до двух, дня. И вечером, где-то с 8 до полуночи», — говорят люди.

Украинские военные, держащие оборону на этом участке фронта, утверждают, что сегодня, несмотря на артиллерийскую канонаду за окраиной, действительно относительно тихий день. Но гул двигателей вражеских самолетов мгновенно разрушает тишину. "Передавалась информация, что на низких высотах пролетает вражеская авиация и в течение трех минут, по населенному пункту прилетели ракеты", — говорю военный Влад.

Также читайте Современные студенты обучались в окопах и на картонных коробках писали тезисы для защиты дипломов

На дороге, между местными пятиэтажками, в течение полусутки, появились сразу несколько глубоких воронок. Хвостовики русских реактивных "Градов" с "Ураганами" здесь торчат в земле на каждой улице. Руина, вызванная разрывами вражеских ракет со снарядами прямо на каждом шагу. С каждым новым часом Северск все меньше напоминает крупный украинский город и чем дальше больше превращается в территорию не жизни.

В Северском профессиональном лицее первое сентября 2022 года не стало Днем знаний. Так же, здешней пешеходной зоной, в солнечный сентябрьский день здесь не гуляют люди. Все, кто остается в Северске, прячутся по бомбоубежищам и подвалам с погребами.

Большинство местных, когда российские бомбы со снарядами начали круглосуточно взрываться в Северске, уехали из города. «На десять домов шесть человек осталось», – говорит местный Николай.

Да есть и те, кто, полностью осознавая смертельную опасность, наоборот, возвращается в собственные квартиры. «Мы ездили! Ездили, были и приехали обратно. Там, где мы были, там работы нет. Те, что деньги мы собрали здесь, потратили там. Приехали назад без ничего», — говорит местная жительница Татьяна.

Неизвестность, отсутствие средств для жизни, страх потерять имущество – эти аргументы для многих превосходят риск погибнуть от российских ракет и снарядов. «Я думаю влияние только одно! Когда возле них что-то прилетит, они начинают понимать, что нужно просто выезжать отсюда», — говорит военнослужащий ВСУ "Качан".

Во время последнего авианалета пара российских ракет разорвались прямо под зданием Татьяны. Действительно чудом обошлось без раненых и погибших. Как оно будет складываться дальше, женщина признается: никакого представления нет, но и во второй раз покидать город пока не планирует. «Живем одним днем, а дальше будет видно», – говорит женщина.

Читайте также:

Мариупольский университет на базе киевского вуза начал обучение: преподаватели и студенты с ужасом вспоминают пережитое

Прокуратора установила имя российского военного, который цинично расстреливал гражданских

По всей Украине чтят память студентов, погибших в борьбе за Украину