Из-за вражеской атаки в одной из областей Украины произошло обесточивание

Российская армия в ночь на 21 октября нанесла авиаудар по критической инфраструктуре Роменского района Сумской области. Без света оказались несколько населенных пунктов.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

21 октября россияне нанесли авиационный удар по критической инфраструктуре Роменского района. В результате вражеской атаки несколько населенных пунктов были обесточены.

Работают аварийно-спасательные службы. Электроснабжение возобновляется.

"Спасибо нашим спасателям и энергетикам за мужество и профессионализм", – отметили в ОВА.

К слову, по данным телеканала ZDF, Россия может накапливать ракеты для мощного удара по Украине, который, вероятно, будет направлен на энергетическую инфраструктуру.

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