Из-за задержки помощи от США штурмовики РФ приближаются к линии фронта — Forbes

Из-за блокирования помощи Украине от США в украинских системах противовоздушной обороны начали заканчиваться ракеты для отражения российских атак. В результате чего некоторые российские истребители могут летать гораздо ближе к линии фронта и атаковать ракетами малой дальности, а не 25-мильными планерными бомбами.

Об этом пишет Forbes.

В издании упомянули, как недавно во время упорных боев на краю Часового Яра четыре штурмовика Су-25 ВВС РФ обстреливали украинские позиции на низкой высоте с расстояния всего лишь нескольких метров от них.

На видео можно увидеть, как российские пилоты разворачивают сигнальные ракеты, чтобы отвлечь внимание украинских зенитных ракет, однако такая мера пресечения была лишней, ведь ни одна ракета не поднялась навстречу.

Авторы материала отметили, что другие российские штурмы позиций 23 батальона стоили армии РФ дорого, однако нескольким оккупантам все же удалось закрепиться вдоль крайней улицы города.

"В скором времени в Часовом Яру могут начаться городские боевые действия", — добавили в Украинском центре оборонных стратегий.

В Forbes рассказывают, что недостаток артиллерийских боеприпасов — кризис, который пытаются решить европейские партнеры Украины.

"Не помогает и то, что Россия усилила воздушные налеты на крупнейшие города Украины, что заставило украинские ВВС сконцентрировать свои лучшие батареи ПВО вокруг этих городов. Это оставляет пробелы в противовоздушной обороне на передовой. Пробелы, которыми пользуются российские ВВС", — объяснили в материале.

Такие дефициты будут только усугубляться, говорят в Forbes, ведь снаряды для ПВО заканчиваются.

"Если они (оккупанты – ред.) будут продолжать наносить удары (по Украине) ежедневно, как это было в течение последнего месяца, у нас могут закончиться ракеты", — процитировало издание слова президента Украины Владимира Зеленского.

Известно, что спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон дал обещание провести голосование по новой помощи США для Украины, вероятно, в этом месяце. Если голосование будет успешным, то это позволит Пентагону ускорить темпы перекидывания средств ПВО в Часовой Яр и другие прифронтовые города.

"Между тем украинцы наносят ответный удар, не нацеливаясь на российские "Сухопутные" в воздухе, а пытаясь поразить их на земле, на их авиабазах в России. В четверг украинские беспилотники совершили налет на четыре российских авиабазы, в том числе на одну из них — Ейск, в 130 милях к югу от Часового Яра, где базируются Су-25, неизвестно, повредили или уничтожили эти беспилотники какие-то российские самолеты, но по крайней мере украинцы дают отпор тем вооружениям, которые у них еще есть, и ждут оружия, в котором они нуждаются больше всего", — напомнили журналисты издания.

Напомним, ГУР Минобороны Украины сообщило о количестве военных самолетов Су-34, Су-35 и А-50У, имеющихся в России.

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