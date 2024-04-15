Из-за задержки военной помощи от США в Украине гибнут мирные люди, а оккупанты начали наступление — СМИ

Задержка в военной помощи от Запада будет все больше препятствовать способности Украины отражать наступление России.

Из-за задержки военной помощи от США в Украине во время российской ракетной атаки 14 апреля погибли гражданские люди. Украинским военным тяжело отбиваться от наступления оккупантов.

Об этом пишет Yahoo.

Как отмечается, в Сумской области во время попадания российского дрона в грузовик погиб мужчина. В Донецкой области в результате обстрела жилого дома погибла 67-летняя женщина. В Харьковской области также обнаружили тела 61-летней женщины и 68-летнего мужчины, погибших из-за террористических действий РФ.

Институт изучения войны, вашингтонский аналитический центр, предупредил, что задержки в военной помощи Западу будут все больше препятствовать способности Украины отражать наступление России.

Когда война в Украине идет уже третий год, а жизненно важный пакет помощи США застрял в Конгрессе, Россия использовала свое преимущество в огневой мощи и личном составе, чтобы усилить атаки по всей восточной Украине. Оккупанты все чаще используют планирующие бомбы со спутниковой наводкой, сброшенные с самолетов с безопасного расстояния, чтобы нанести удары по украинским силам, страдающим от нехватки войск и боеприпасов.

В своем отчете ISW утверждает, что российские войска придают приоритет тактическим достижениям, а усилия оперативного уровня сосредотачиваются на городах Лиман, Времен Яр и Покровск.

"Российское военное командование, вероятно, считает, что украинские силы не смогут защищаться от текущих и будущих российских наступательных операций из-за задержек или окончательного прекращения военной помощи США", — говорится в аналитическом центре.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что боевая ситуация в Украине на промышленном востоке "значительно ухудшилась в последние дни", поскольку потепление позволило российским войскам начать новое наступление на нескольких участках протяженностью более 1000 километров.

Российские войска активно атаковали украинские позиции вблизи городов Лиман, Бахмут и Покровск и начали атаковать танками, поскольку сухая и теплая весенняя погода облегчила работу тяжелой техники.

Напомним, что Украина в этом году может остаться без помощи США.

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