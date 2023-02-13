Из-за западного оружия в Украине раздают больше повесток: ВСУ объяснили, почему

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 18 мая 2023 года. Также выросли темпы мобилизации, поскольку нужно восполнять потери и осваивать новые виды вооружений, переданные союзниками.

Майор ВСУ Александр Мельничук рассказал, почему сейчас так происходит.

"Мы все радуемся тому, что коллективный Запад поставляет нам новые образцы вооружения. Сейчас – танки. Говорим о самолетах, средствах ПВО, разных других. Соответственно, надо учить людей, которые на них будут выполнять боевые задачи", — пояснил Мельник.

Майор ВСУ также подчеркнул, что пока одни воюют, другие – должны готовиться на технике.

"Страны ЕС расширяют возможности для подготовки украинцев — то есть увеличивается количество личного состава, который они готовы подготовить", — подчеркнул он.

Мобилизация и военное положение в Украине

7 февраля Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – с 19 февраля по 18 мая. В Украине мобилизации подлежат граждане, способные выполнять военную обязанность в возрасте от 18 до 60 лет. Призыв производится через вручение повесток.

Украинцы активно записываются во вновь подразделение МВД, состоящее из 8 бригад нацполиции, пограничников и Национальной гвардии. В "Гвардию наступления" поступило уже 27 тыс. обращений, из которых более 15 тыс. заявок на поступление.

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