Из-за значительных потерь на юге Украины в РФ вербуют на войну отставников-"добровольцев" в Кыргызстане

На южном фронте российские оккупанты продолжают нести потери личного состава и вынужденно ищут резервы для пополнения.

В результате действий Сил обороны на Южнобужском направлении потери подразделений 106-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ только в субботу, 9 сентября, составили по меньшей мере 58 человек убитыми.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

“Командование оккупационных войск проводит мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений 1-го армейского корпуса за счет перевода уцелевшего после боевых действий личного состава в другие подразделения. Так, по имеющейся информации, остатки личного состава от так называемого батальона специального назначения "Хан" переведены в 9-й полк морской пехоты", — отметили украинские военные.

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По информации Генштаба ВСУ, среди прибывающего в Украину на усиление личного состава возросло количество самоувечий.

Из-за значительных потерь руководство российской армии вынужденно ищет новые источники пополнения резервов.

"Обещая высокое денежное содержание и социальный пакет, [руководство ВС РФ] пытается вербовать, через группы в социальных сетях, "добровольцев" среди отставных военных в Кыргызской республике", — говорится в сообщении.

Напомним, значительные потери, наносимые ВСУ российским оккупантам на южном фронте, вызывают у них нежелание воевать и подталкивают к массовым побегам с боевых позиций.

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