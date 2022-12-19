Из-за значительных потерь оккупантов больницы в Луганской области перепрофилируют в военные госпитали

Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Минобороны Украины 19 декабря.

"Да, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для пользования российским оккупационным войскам", - говорится в сводке.

Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.

Напомним, украинские защитники точечным ударом уничтожили скопление кафиров и их техники в помещении одного из образовательных учреждений города Счастье, Луганской области.

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