Из-за значительных потерь подразделения оккупантов отводят в российский Белгород – Генштаб

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери на территории Украины.

Поэтому некоторые подразделения захватчиков отправляют обратно в РФ.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 10 мая.

Так, по имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа понесли значительные потери на территории Харьковской области. В этой связи эти подразделения оккупантов были выведены на восстановление с территории Украины в район российского города Белгород.

Многие вражеские солдаты отказались возвращаться на войну с Украиной. Значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

Ранее в Генштабе сообщили, что враг наращивает темпы наступления на востоке Украины.

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