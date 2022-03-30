Из-за значительных потерь Россия продолжает привлекать к войне военных из учебных заведений – Генштаб

Из-за значительных потерь Россия продолжает привлекать к войне военных из учебных заведений – Генштаб

Оккупанты имеют низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины.

Из-за необходимости комплектования подразделений вооруженных сил РФ, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, россияне не поддерживают попытки военного командования РФ мобилизовать "добровольцев".

"В частности, в Калининградской области удалось собрать только 17 так называемых "добровольцев"", — говорится в сообщении.

Личный состав российских военнослужащих деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины.

Напомним, по состоянию на 30 марта общие боевые потери среди личного состава кафиров составили около 17,3 тысячи человек.

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