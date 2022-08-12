Из-за значительных потерь в рядах оккупантов российское командование переносит сроки ротации — Генштаб

Отсрочка ротации оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военных и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.

На войне с Украиной возрастают потери российских оккупационных войск в живой силе.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 12 августа.

В связи с этим, по данным Генштаба, командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.

"Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях", — говорится в сводке.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях война России против Украины может закончиться до конца года.

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