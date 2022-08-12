Из-за значительных потерь в рядах оккупантов российское командование переносит сроки ротации — Генштаб

Отсрочка ротации оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военных и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях.
На войне с Украиной возрастают потери российских оккупационных войск в живой силе.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 12 августа.
В связи с этим, по данным Генштаба, командование захватчиков расширяет практику переноса сроков ротаций передовых подразделений на неопределенные сроки без их доукомплектования личным составом.
"Все это оказывает существенное влияние на морально-психологическое состояние российских военнослужащих и так называемых добровольцев и ухудшает их мотивацию к участию в боевых действиях", — говорится в сводке.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, при каких условиях война России против Украины может закончиться до конца года.
Читайте также:
- Неосуществившиеся планы Кремля: названо вероятное имя того, кем хотели заменить Зеленского
- "Они пошли ва-банк": Данилов объяснил, где Россия берет резервы на войну
- Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты
- Путин умрет в 2023 году: известный оккультист назвал точную дату смерти