Из-за ЗРК Patriot у российских пилотов "трясутся коленки" — Игнат (видео)

ЗРК Patriot может стать действенным аргументом даже с точки зрения психологического давления на врага.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, переданные Украине для защиты от российских агрессоров, будут иметь дополнительное психологическое давление на российских пилотов.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

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Он отметил, что ЗРК Patriot не будут ставить на границе с Россией, потому что тогда они будут попадать в зону поражения российской артиллерии. Поэтому комплексы будут размещать в отдалении, но все равно он может стать действенным аргументом даже с точки зрения психологического давления на врага.

"Пилот Су-35, зная, что он потенциально находится в зоне досягаемости такой системы… Уже коленки будут трястись. Он будет реагировать на это, фактор самосохранения. Он будет думать: "Я ту бомбу раньше запущу, на 10-15 км, кто там будет знать?" Ну, и упадет она где-то там в Белгороде... А если комплексы начнут еще их уничтожать... Я думаю, такое произойдет", — сказал Игнат.

Однако линия столкновения очень длинная, а Patriot надежно может действовать в радиусе 100-150+ км, отмечает пресс-секретарь ПС. Поэтому таких систем, а также европейских дальнобойных ЗРК Samp-T нужно больше.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыл второй дивизион ЗРК Patriot и уже находится на боевом дежурстве.

Кроме того, мы ранее информировали, что командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук показал видео боевого дежурства ЗРК Patriot в Украине.

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