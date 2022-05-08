Из-за зверств красноармейцев в одном из городков Германии покончили с собой и убили своих детей тысяча женщин

Многие немцы, когда говорят о Красной армии, говорят – не солдаты Красной армии, а россияне, воспоминания о них такие же, как и сейчас у украинцев.

В немецком городе Деммин, имеющем трагическую историю, там в конце Второй мировой войны произошли самые массовые самоубийства по Германии, так как с приходом в город Красной армии в городе начались изнасилования и мародерство. От страха перед солдатами на себя покончили с руками почти тысяча местных, говорится в ТСН.

Война город Деммин обходила почти до победы — его жители получали продукты за карточками и изредка видели в небе американский или британский самолет, но финал большой войны обернулся здесь трагедией.

«Ох, я не знаю. Я не могу. Я просто больше не могу, не хочу. Когда-то рассказывала об этом и так оно меня взбудоражило», — говорят местные.

История, которую долго умалчивали — с приходом Советской армии в течение считанных дней город сгорел дотла, а почти тысяча его жителей покончили с собой. Половина погибших – дети, часто их убивали сами же матери.

«У меня за раз не стало всей семьи. Мне вдруг не стало, где жить. Эти дни изменили всю мою жизнь», — вспоминает женщина, пережившая те времена.

Трагедия Деммина начинается 30 апреля 1945 года. В Берлине фюрер пускает себе пулю в лоб, а в город Деммин заходят первые советские танки. "Все руки у них были заняты ручными часами. Это первое, что они воровали. Я, кстати, слышал, что в Украине российские солдаты теперь воруют стиральные машины. Ури – часы, это первое слово, которое русские солдаты говорили, когда заходили сюда", — рассказывают люди.

Солдаты вермахта и СС, когда отступали из города, взорвали мосты. Таким образом, Деммин оказался в изоляции, его жители в ловушке, а советская армия продвинуться дальше уже не могла.

В последние дни войны солдаты-победители позволяли себе все. После изнасилований и издевательств женщины массово совершали самоубийства. Матери заходили в воду и привязывали к себе своих малышей, предрекая их на верную смерть.

Лило Шлесер было 4 года, когда ее мама собственноручно перерезала вены сначала доченьке, а потом себе. Женщина думала, что так спасает детей от возможных пыток советскими солдатами. И была до безумия напугана — всего за день красноармейцы надругались и убили половину ее семьи.

«Моим родственницам было тогда около 16 и 20 лет. Солдаты очевидно их увидели и в какой-то момент к нам ворвалась группа россиян азиатского облика. Их папа стал перед девчонками защитить их и его расстреляли. Другую мою кузину солдаты насиловали до тех пор, пока она не умерла. Моя мама сидела исподтишка в соседней комнате и понимала – она следующая», — вспоминает женщина.

От отчаяния, уныния и страха решила уйти из жизни вся семья. Семья истекала кровью, пока их по счастливому совпадению не нашла родственница. Маленькую Лило и бабушку еще смогли спасти. Брат и мама умерли. «Моему братику было всего 9 месяцев. Моя мама тоже порезала вены и погибла», — добавляет женщина.

Массовые самоубийства охватили тогда весь город. Женщины глотали яд, бросались в реку, резали вены. Маму Бригитте Россов тоже изнасиловали солдаты. Девочке было 7 и она вместе с матерью и другими женщинами и детьми пряталась на чердаке. Там все и решили умереть. Она говорит вырывалась, потому что хотела жить.

«Меня почти последнюю порезали. Мне мама резала, а брату другая женщина перерезала. Я не знаю, что это делалось, что-то ненормальное было. Лезвия, они стали раздавать лезвия. И там была еще пожилая женщина, она повесилась. Ребенок мало заплакал, может год ему было. И одна женщина стала сдавливать ей горло, чтобы она умолкла. Чтобы солдаты не услышали и не пришли. Рядом лежал ребенок моей кузины, вероятно уже мертвый был. А мой старший брат ловок был. Он все равно спрыгнул вниз и побежал. Тогда и мама за ним побежала», — рассказывает Бригитте Россов.

Семилетний мальчик Роланд Томс стал свидетелем массовых самоубийств. Мимо его дома жители города шли топиться.

«Это все были женщины и дети, женщины вели детей за руку или везли в колясках. Все шли к реке. С этой улицы помню шла семья, мальчик моего возраста, сестра и мама. Она завязала детям на шею камень и отвела их в воду. Мальчик смог с себя камень снять и выплыть. Его мама и сестра утонули, а мальчик прибежал к нам, моя мама дала ему сухую одежду. Такое делалось, а вокруг была весна и солнечный теплый день, как сегодня», — рассказывает Роланд Томс.

Прекратить массовые самоубийства женщин и детей советские солдаты не торопились. «Были прыгающие в воду и достававшие людей, а другие наоборот еще и стреляли сверху по людям. То зависит, что это за человек, знаете», — добавляет Лило.

У сегодняшнего бургомистра на стенах кабинета картины разрушенного за считанные дни Деммина. Говорит, коллективная память о финале войны тяготеет над всем городом.

«Волны самоубийства случались не только в Деммине, это происходило и во многих других местах. Но мы маленький город, сегодня здесь живет 11 тысяч человек. И когда от 5 сотен до тысячи людей заодно убивают себя, то обычно почти каждый житель города будет иметь свою историю и свой личный опыт. Потому что каждый потерял кого-нибудь из родственников. И этот опыт накладывается в целом на весь город», — говорит бургомист Деммина Томас Витковски.

Вот только обсуждать черные дни победы в Деммине было не принято. После войны город перешел в социалистическую ГДР, а разве можно говорить плохо о солдатах братской страны – Советском союзе? "Я мальчиком ходил здесь в школу. Мы никогда не говорили об этой истории города, никогда ее не тематизировали. Это было запрещено и невозможно", – говорит Томас.

«Внутри семей может тихонько и вспоминали об этом, но многие вообще молчали, особенно женщины, подвергшиеся изнасилованиям. Не могли говорить, потому что Россия стала нашим большим другом. И нельзя было говорить ничего, что запятнает честь советской армии», — добавляет Лило.

Вспоминать о массовом суициде в Деммине в 1945 году начали уже после падения берлинской стены и объединения Германии. Лило с мужем, как и она - художником, стали проводить совместные выставки и выставлять серию картин о разрушении города в 1945 году. Историки записывали воспоминания людей, режиссеры снимали документальные фильмы. Только в прошлом году в Деммине открыли мемориал в память о погибших.

Теперь жители города не могут поверить, что в Европе снова война. Травматический опыт дает о себе знать – здесь говорят о пацифизме и боятся ядерного удара. Боятся, что украинская, пока чуждая им война, вдруг станет их.

«Я полная противница Путина. Пусть ему... Пусть он наконец умрет от того рака, которым он якобы болеет. Но вряд ли это поможет. Вы знаете русскую номенклатуру, все они там одинаковые. Но по мне слишком мало сейчас попыток уладить конфликт дипломатично», — отмечает Лило.

«Я всегда думал, что чем активнее мы торгуем с Россией, чем больше строим «Северные потоки», тем лучше! Ведь тогда мы Россию крепко привязываем к себе. Ну, неужели Путин такой глупый переть против собственного заработка. Я действительно думал, что украинцы какие-то странные, потому что они не хотят российские газопроводы. Как же мы ошибались», – признает Роналд.

Это 8 мая для жителей Деммина останется удивительной датой. К непроговоренной коллективной травме добавился еще и страх перед новой войной.

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