Из заблокированного оккупантами Мариуполя удалось выехать 2 тысячам легковых автомобилей

Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города.

Из Мариуполя Донецкой области, который является одной из самых горячих точек, где ведутся бои, уже выехали 2 тысячи легковых машин. Такие данные местные власти приводят по состоянию на 15 марта 14:00.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечают, люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак-Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города.

"Напоминаем адрес Центра помощи: г. Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка ). Контакт-центр: 0800 503 508 (круглосуточно). Также напоминаем, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку не позднее 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке", — обратили внимание в горсовете.

Следует отметить, во вторник, 15 марта, снова будут работать гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов. Список маршрутов читайте по ссылке.

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