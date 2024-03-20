Из законопроекта о мобилизации убрали блокировку счетов уклонистам — Ивченко

Комитет нацбезопасности, обороны и разведки исключил из законопроекта о мобилизации введение мер воздействия на вождение авто и блокирование счетов уклонистов.

Об этом сообщил народный депутат Вадим Ивченко в эфире программы Радио Свобода Свобода. Live.

Ивченко пояснил, что из ограничений исключили блокировку счетов, "потому что власть может, в принципе, делать это нормативно-правовыми актами Национального банка". Он добавил, что предварительно сняли ограничения о пользовании автотранспортом.

"Все остальные ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой, и сейчас будут рассматриваться на комитете. В законе есть три-четыре основных нормы, а не только ограничения, на которые обращают внимание все. Первое - это демобилизация. Второе – это демобилизация законом или решением ставки. Третий — это вопрос по смотрителям за людьми с инвалидностью, и что с ними делать. И четвертое — это электронный кабинет, и повестка по электронной почте через электронный кабинет", — сказал он.

Напомним, народные депутаты планируют ввести Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в законопроекте № 10062, который депутаты готовят ко второму чтению.

Какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклонистов — читайте в ТСН.ua.

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