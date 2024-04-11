Из законопроекта о мобилизации выбросили демобилизацию: реакция военных

"Не имея стратегического резерва для будущих шагов дальше, думать о ротации, нецелесообразно", считает воин 3-й ОШБр.

Заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов прокомментировал исключение демобилизации из законопроекта о мобилизации. По его мнению, это "абсолютно взвешенное и справедливое решение".

Об этом украинский военный рассказал в интервью Radio NV.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день благодаря ходатайству главкома Александра Сырского, был отсрочен график по ротации подразделений из переднего края в тыловые зоны.

"Это абсолютно логичное решение, потому что, на сегодня, мы не понимаем, как будет идти мобилизация, с какой скоростью будут пополняться наши резервы. … Наши резервы сегодня используются исключительно как пожарные команды, помогающие в уже критических ситуациях — менять сверхистощенные бригады с линии фронта. В таком формате, не имея стратегического резерва для будущих шагов дальше, думать о ротации, о графике ротации я вижу нецелесообразным", — считает.

Военный предполагает, что норма о сроках демобилизации исключена из законопроекта "исключительно для того, чтобы она была отработана на 100%".

"Если сухо ответить, то звучащее это как предложение имеет в следующем формате: военнослужащий имеет право на увольнение после 36 месяцев службы или после 18 месяцев исполнения боевых распоряжений на переднем крае. И когда в том или ином факторе совпадает этот норматив, тогда человек имеет право на увольнение, если не хочет продолжать службу в ВСУ, и имеет для этого определенные основания", — поделился он мнениями.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта.