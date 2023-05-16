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Избежать мобилизации из-за "внезапной болезни" теперь не удастся: ВЛК будут работать по-новому

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2082
Время на прочтение
2 мин
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Избежать мобилизации из-за "внезапной болезни" теперь не удастся: ВЛК будут работать по-новому

Изменения в работе ВЛК

Как изменится система медосмотра военнообязанных граждан

Депутаты проголосовали за законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также в целом систему прохождения военнообязанных медосмотров.

Что изменится в работе военно-врачебных комиссий

  • ВЛК теперь будут работать не только при ТЦК, но и в гражданских медучреждениях, в частности, при больницах и поликлиниках.
  • Работникам ВЛК на проведение медосмотров военнообязанных граждан будет выделено отдельное финансирование.
  • Для прохождения ВЛК военнообязанные смогут записаться на определенное время в электронную очередь.
  • Будет открыта горячая телефонная линия для информационной поддержки военнослужащих.
  • Между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами. Медучреждения, работающие в системе Минобороны, будут иметь доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.

То есть работники ВЛК получат доступ ко всем обследованиям и болезням, будут иметь исчерпывающую информацию о состоянии здоровья каждого военнообязанного, будут знать всю историю его болезней.

Благодаря чему военнообязанные у которых ранее не были зафиксированы болезни, уже не смогут избежать мобилизации из-за "внезапных" отклонений здоровья. А если заболевание будет выявлено, то смогут пройти дополнительное медицинское обследование пациента.

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Дата публикации
Просмотры
2082
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