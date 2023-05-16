Избежать мобилизации из-за "внезапной болезни" теперь не удастся: ВЛК будут работать по-новому

Как изменится система медосмотра военнообязанных граждан
Депутаты проголосовали за законопроекты №9154 и №9158, которые изменяют процесс оформления документов для лечения военнослужащих, а также в целом систему прохождения военнообязанных медосмотров.
Что изменится в работе военно-врачебных комиссий
- ВЛК теперь будут работать не только при ТЦК, но и в гражданских медучреждениях, в частности, при больницах и поликлиниках.
- Работникам ВЛК на проведение медосмотров военнообязанных граждан будет выделено отдельное финансирование.
- Для прохождения ВЛК военнообязанные смогут записаться на определенное время в электронную очередь.
- Будет открыта горячая телефонная линия для информационной поддержки военнослужащих.
- Между ТЦК, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями будет налажен электронный обмен документами. Медучреждения, работающие в системе Минобороны, будут иметь доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений.
То есть работники ВЛК получат доступ ко всем обследованиям и болезням, будут иметь исчерпывающую информацию о состоянии здоровья каждого военнообязанного, будут знать всю историю его болезней.
Благодаря чему военнообязанные у которых ранее не были зафиксированы болезни, уже не смогут избежать мобилизации из-за "внезапных" отклонений здоровья. А если заболевание будет выявлено, то смогут пройти дополнительное медицинское обследование пациента.
Читайте также: