Избиение до обморока и массовые аресты: мобилизацию в России встретили протестами и жестким их подавлением

Мобилизацию в РФ ждали, предусматривали и обсуждали всем Интернетом, но когда ее объявил Путин — на границе до Грузии многокилометровая очередь россиян, которые до последнего надеялись, что как-то пронесет.

Жители России с начала полномасштабной агрессии в Украине так и не смогли протестов — за исключением единичных пикетчиков. Но со вчера все изменилось – мобилизовать Путину удалось прежде всего протестующих – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Челябинск и другие крупные города вышли выразить несогласие, говорится в ТСН.

В рамках борьбы за самое ценное — кричат антивоенные лозунги в средах вышло мало людей, чтобы всерьез противостоять силовикам. Вернее – их гораздо меньше, чем весной, они и не пытаются. Разве что иногда спрашивают, за что их задержали, пока ведут в автозак. Силовики ставят их на колени, разбивают головы, некоторых тянут уже без сознания.

Избиения снимают из окон ресторана, вмешиваться никто не торопится. За малейшее одиночное сопротивление сразу оформляют уголовное дело.

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Журналисты находят телефон сына спикера Кремля и звонят по телефону Пескову-младшему, вроде бы из военкомата. Тот верит, но на войну ехать почему-то отказывается. «В десять утра, конечно же, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там был. Поверьте, это ни вам, ни мне не нужно», – утверждает он.

Задержанных за вечер – полторы тысячи. Среди них даже те, кто вышел поругать митингующих. Десяткам задержанных протестующих прямо в полицейском участке вручают повестки. Целыми до участков доезжают далеко не все.

Самолеты в страны, куда россиянам еще можно летать, забиты до основания. Шутят, что билет на рейс в страну, откуда не отправляют воевать, скоро обойдется как квартира в Москве.

Тем временем закрыть свои границы для туристов из России хотят теперь и в Финляндии – об этом объявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. В то же время две партии из правящей коалиции Германии предложили давать политическое убежище российским дезертирам.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук накануне призвала российских военных сдаваться в плен, потому что это лучше, чем бесславная гибель на чужбине. Она напомнила, что со временем пленных могут обменять на украинцев, но подчеркнула: от возвращения в Россию пленные россияне могут отказаться.

А Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать в Украине, за участие в боевых действиях будут наказываться тюрьмой.

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