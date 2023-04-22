Избиение офицером подчиненного на Волыни: в бригаде отреагировали на инцидент

Офицер обвиняется в насилии в отношении подчиненного, совершенном во время военного положения

На Волыни недавно произошел досадный инцидент. Военный чуть ли не до смерти избил своего подчиненного в одной из частей. В 14-й отдельной механизированной бригаде отреагировали на жестокие действия военного.

Позицию обнародовали в соцсетях бригады.

В частности, в сообщении подчеркнули, что действия офицера совершенно не вяжутся с военной службой. Там подчеркнули, что представитель воинской части позволяет себе "позорные, возмутительные и жестокие поступки в отношении другого военнослужащего и другие противоправные действия, которые совершенно не вяжутся с военной службой и званием военнослужащего ВСУ".

Отметим, что за дело уже взялось ДБР. Стражи порядка уже выясняют все обстоятельства избиения и других противоправных действий, в которых подозревают офицера. Кроме того, в воинской части ведется служебное расследование.

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"В случае доказывания вины подозреваемого, в отношении него будут приняты соответствующие правовые решения. Ведь принципиальная позиция командования воинской части – человеку, совершающему преступления, не место в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого и в Вооруженных Силах Украины вообще". – подчеркнули в бригаде.

Напомним, в Житомире младший лейтенант избил срочника, но впоследствии записал видео, на котором извинился за инцидент. Следователем командир объяснил, что таким образом проводил "воспитательную беседу". По его словам, солдат вроде бы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Житомирской области Виктора Витусевича, избившего солдата, завершилось. Мужчину обвиняют в насилии в отношении подчиненного, совершенном во время военного положения. Он может сесть за решетку на срок до 12 лет.

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