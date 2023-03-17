Сбитие Россией дрона MQ-9 Reaper: США направили в Черное море новый беспилотник

14 марта два российских истребителя сбили американский дрон над Черным морем.

После сбития Россией американского дрона MQ-9 Reaper США направили в Черное море новый беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Об этом говорится на сервисе Flightradar24.

Отмечается, что дрон RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10 вошел в акваторию Черного моря. Известно, что он взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания.

Сегодня за передвижением американского беспилотника RQ-4 Global Hawk на сайте Flightradar24 следят более 13 тысяч пользователей.

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Добавим, что дрон RQ-4 Global Hawk уже раньше летал над Черным морем.

Что предшествовало?

14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником. В результате этого Военно-воздушные силы США были вынуждены сбить свой беспилотный летательный аппарат.

16 марта россияне заявили, что нашли американский дрон в море в 60 км от оккупированного Севастополя: "Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель".

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу хочет наградить летчиков СУ-27, сбивших американский дрон MQ-9 Reaper.

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