Избиение Россией MQ-9 Reaper: США проводят оценку своих операций над Черным морем

После того, как Россия сбила одну из американских дронов MQ-9 Reaper, США проводят оценку своих операций с беспилотниками в районе Черного моря.

Об этом пишет CNN.

Отмечается, что американские военные отправили ту же модель беспилотника, MQ-9 Reaper, с заданием примерно в том же районе над Черным морем вскоре после столкновения. В частности, он должен был осмотреть место краха и наблюдать за россиянами, которые ищут обломки.

Пентагон планирует проанализировать общие затраты и выгоды от выполнения этих миссий. Для этого планируется сравнить потенциальную разведывательную ценность конкретного маршрута с риском эскалации конфликта с Россией. е

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к краху обоих самолетов", – заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

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Напомним, спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что после инцидента с двумя российскими истребителями Су-27, которые очень непрофессионально попытались перехватить американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, Пентагон не стремится к эскалации с Россией.