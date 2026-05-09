Сбивание российских дронов: Украина нарастила показатель до 90% — Business Insider
Украинские силы ПВО и противодроновые подразделения демонстрируют высокую результативность даже при атаках с применением сотен беспилотников.
Украина заявляет о росте эффективности перехвата запускаемых во время массированных атак российских дронов до 90%.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на главнокомандующего Королевскими ВВС Великобритании Гарви Смита.
По словам Смита, украинские силы ПВО и противодроновые подразделения демонстрируют высокую результативность даже при атаках с применением сотен беспилотников.
Он отметил, что украинские военные часто сбивают около 90% российских БПЛА, даже когда Россия запускает дроны одновременно по нескольким направлениям.
В издании напомнили, что в апреле украинские силы перехватили около 6 тысяч российских ракет и беспилотников.
При этом более 89% ударных дронов удалось сбить, а во время отдельных наиболее масштабных атак показатель перехвата достигал 95%.
Смит также сообщил, что Украина создала и развернула эффективные системы противобеспилотной обороны и продолжает активно усовершенствовать эти возможности.
«Они наращивают свои возможности с такой скоростью — это просто поражает», — сказал он.
Главнокомандующий Королевскими ВВС Великобритании добавил, что британские военные уже едут в Украину, чтобы перенимать этот опыт.
«Сейчас я нахожусь на том этапе, когда еду туда, чтобы учиться у них», — заявил Смит журналистам.
Он подчеркнул, что украинский опыт войны против России станет важным элементом планирования обороны Великобритании в будущем.
«Опыт, который мы получаем от Украины, — и тот факт, что они фактически борются с противником, от которого нам, возможно, придется защищаться в будущем, будет использован для формирования военных планов Великобритании», — пояснил Смит.
В Business Insider также отметили, что Украина стала одним из лидеров в разработке дронов-перехватчиков, считающихся экономически эффективным способом уничтожения вражеских беспилотников.
После начала войны в Иране интерес к таким технологиям в мире существенно возрос.
Кроме дронов-перехватчиков Украина использует и другие средства борьбы с российскими БПЛА, в частности ракетные комплексы малой дальности, пулеметы на грузовиках, системы радиоэлектронной борьбы, вертолеты и другие летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что Россия уменьшает использование крылатых ракет Х-101 и переходит на баллистику и дроны для обстрелов Украины.
Мы ранее информировали, что Украина перестраивает систему противодействия российским дронам, вместо точечной защиты городов планируют создать несколько линий перехвата вдоль границы, чтобы не допускать «Шахеды» в глубь страны.