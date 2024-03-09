Избиение топором военкомов на Буковине: один из мужчин был ранен на войне и получил государственные награды — подробности

На днях Сеть всколыхнуло видео из Черновицкой области, где двое мужчин на коне и автомобили атаковали с топорами работников военкомата и разбили их автомобиль на глазах у полицейского. На кадрах видно, как мужчина сбивает своим автомобилем сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки, а дальше бросается на него с топором.

Событие произошло 7 марта в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча". Нападающими оказались 28-летний и 43-летний местные жители, они были задержаны.

Как рассказали в 108-м отдельном горно-штурмовом батальоне 10 ОГШБр, одним из работников ТЦК и СП был герой российско-украинской войны Николай Мусензовый с позывным "Гранит", награжденный двумя Орденами "За Мужество".

"После пересмотра, наши военнослужащие узнают в работнике ТЦК нашего побратыма, сержанта Мусензового Николая Леонидовича, прошедшего с нами тяжелые бои за деоккупацию Киевщины и в сдерживании врага на Бахмутском направлении. Мусензовый знал о войне задолго до февраля 2022 года на должности главного сержанта взвода. Уже во время полномасштабного вторжения был старшим группы, неоднократно выходившей на штурмы врага", — рассказали собратья военного.

Николай Мусензовый получил тяжелое ранение и после лечения вернулся в батальон. После второго тяжелого ранения был переведен в ТЦК.

"Нас с начала полномасштабного вторжения было в штате где-то 140 человек в роте. Сейчас из тех, что были с нами с самого начала, осталось, возможно, человек 12. Многие до сих пор лечатся... Те, кому предоставили статус ограниченно годных, перевелись в тыловые подразделения или к ТЦК... И вот теперь себе думаю: стоит ли человеку пройти ад, потерять здоровье, остаться в живых, чтобы дома, на западной Украине, какой-то д*бильный гуцул на него нападал с топором и обзывал "пид**асом"? Вы не мужики… Надеюсь, вас не заберут в армию, вас тупо посадят", – прокомментировал скандал один из воинов 108-го батальона, который сейчас находится на передовой.

"Требуем от правоохранительных органов строгого наказания в отношении нападающих и привлечь к ответственности присутствующих там правоохранителей за их бездействие", — говорится в сообщении бригады.

Напомним, в ТЦК прокомментировали новый скандал с "пакованием" мужчины в бус во Львове.

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