Избили и подвесили на дереве: оккупанты на камеру пытали "мобика" из Башкирии

Жители башкирской деревни Бекбулатово обратились в прокуратуру России с жалобами на то, что их земляка-оккупанта избивали и пытали своих сослуживцев.

Такое обращение селяне записали после того, как в Сети появилось видео, как российские оккупанты жестоко пытают своего же сослуживца.

По их словам, жертва пыток — житель Бикбулатово Флюр Шамилевич Кусяпкулов под позывным "Коба". Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года и отправлен воевать против Украины.

Фото: скриншот с видео

"Над ним жестоко издевались, избивали и повесили на дерево, как фашисты, свои же сослуживцы", – жалуются жители башкирской деревни.

На кадрах пыток виден мужчина, лицо которого полностью в крови. Руки у оккупанта связаны.

"Сегодня поедет в яму, где таких любят. Вяжем… Страна должна знать своих героев!", – говорят избитому "Коби" сослуживцы. Дальше на кадрах видно, что мужчина висит привязанный к дереву. За какую вину его так пытали, остается неизвестным.

Оккупанта жестоко избили свои же сослуживцы, подвесив к дереву.

"Тот случай, когда таки встретил в Украине фашистов, но есть нюанс", – пошутил опубликовавший ролик журналист Денис Казанский.

Полное видео пыток оккупанта смотрите по ссылке. Внимание – кадры18+!

Ранее сообщалось, что под Бахмутом "вагнеровцы" жестоко пытали солдата РФ, перепутав с украинским разведчиком. После пыток врачи обнаружили у оккупанта ушиб почек, закрытую травму правого плеча, химический ожог глаз.

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