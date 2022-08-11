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Избирательных участков не будет: Минобороны о том как Россия будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях

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Избирательных участков не будет: Минобороны о том как Россия будет проводить "референдумы" на оккупированных территориях

Фото: УНИАН

Россия будет проводить фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях без избирательных участков.

Зато в дома украинцев будут приходить коллаборанты с оккупантами и фиксировать "волеизъявление".

Об этом на брифинге сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Россия уже не скрывает, что провести референдум на оккупированных территориях — невозможно. Избирательные участки развернуто не будет. Вместо голосования, в дома граждан будут приходить местные коллаборанты — чиновники и в присутствии российских военных, украинцы будут вынуждены делать "свободное" волеизъявление", — рассказала заместитель министра обороны.

Напомним, Резников сообщил, при каком условии могут состояться переговоры Украины с Россией.

Также в Институте изучения войны считают, что именно из-за взрывов, уничтоживших 9 самолетов, оккупационные власти могут перенести запланированные на временно захваченных территориях "референдумы".

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