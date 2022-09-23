Избивали, пытали жителей Бучи и угрожали убийством: будут судить 10 российских военных (фото)

Обвиняемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами.
Суд рассмотрит обвинительные акты в отношении 10 российских военных, которые жестоко обращались с гражданским населением Бучи под Киевом.
Оккупанты избивали, пытали мирных жителей и угрожали им убийством.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
"Под процессуальным руководством прокуроров Бучанской окружной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направлены в суд обвинительные акты в отношении 10 военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВС Российской Федерации в составе 35 общевойсковой армии по фактам жестокого обращения с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что во время оккупации города Буча, в течение марта 2022 года, российские военные держали в заложниках гражданских людей, которые не участвовали в боевых действиях и не имели оружия. Они не снабжали удерживаемых продуктами питания и питьевой водой.
Обвиняемые лишали людей возможности свободно передвигаться, ставили их на колени, завязывали глаза липкой лентой и тряпками, руки связывали пластиковыми хомутами. Потерпевшим угрожали убийством и целенаправленно стреляли в их направлении.
"С целью получения информации о расположении военнослужащих ВСУ и территориальной обороны, а в частном случае и беспричинно, наносили телесные повреждения мирным жителям. Людей били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке. Кроме того, оккупанты грабили местное население, забирая как личные вещи, так и бытовую технику", - сообщили в прокуратуре.
Указанные лица объявлены в розыск с целью их задержания и привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, СБУ установила "кадыровца", убившего пятерых мирных людей в Буче.
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