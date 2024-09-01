Издание Forbes рассказало о ситуации в Покровске: чего след ожидать

Пока ситуация очень тяжелая: россияне имеют значительное преимущество, но наши бойцы держат позиции.

Между наступающими русскими войсками и важным украинским логистическим узлом в Донбассе, осталась лишь одна линия обороны. В Покровске, городе с довоенным населением 60 тысяч человек, ситуация критическая. Имеющиеся украинские подкрепления могут быть недостаточными для эффективного удержания этой ключевой позиции.

Об этом пишет Forbes.

Что произойдет после падения Покровска, пока неизвестно, но это может негативно повлиять на военные усилия Украины, поскольку масштабное вторжение России длится уже 30-й месяц. После захвата разрушенной Авдеевки в середине февраля российские войска натолкнулись на серьезную преграду — линию траншей, простиравшуюся через села между Авдеевкой и Покровском.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight объяснила, что украинские войска на Покровском направлении были вынуждены несколько раз отступать из-за нехватки сил и ресурсов для организации эффективной обороны.

Хотя украинцы не проиграли все битвы за каждый сектор траншей, некоторые бои действительно проиграли. Когда один сектор траншей падал, у соседних украинских подразделений часто не было другого выбора, как отступать, чтобы избежать окружения.

В аналитической группе Frontelligence Insight отметили, что главной проблемой является недостаточное количество человеческих ресурсов и опытных подразделений для организованной обороны. Несмотря на качество оборонительных сооружений, их недостаточное укомплектование делает их уязвимыми для быстрого захвата русскими войсками.

Когда российское наступление на Покровск усилилось в августе, вместо усиления позиций на востоке украинский генеральный штаб направил резервные бригады на контрнаступление в Курскую область России. Это привело к захвату 400 квадратных миль территории.

Украинская оборона между Авдеевкой и Покровском по-прежнему держится на истощенной 47-й механизированной бригаде, которая с февраля ведет бои. Бригада потеряла часть техники и экипажей.

Несмотря на сложности, есть шанс спасти Покровск. Однако недостаточное количество украинских войск в этом районе усложняет возможность эффективной контратаки. Известно, что российские силы вокруг Покровска, вероятно, значительно превышают украинские, но точное количество войск неизвестно.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на Покровском направлении остается сложной. Враг имеет преимущество в численности и вооружении, но наносит значительные потери благодаря действиям украинских защитников.

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