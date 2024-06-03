Издевался над военнопленными ВСУ на Харьковщине: стала известна личность военного преступника РФ – фото

Стало известна личность военного преступника и солдата оккупационных войск России, который издевался над пленными военными ВСУ на Харьковщине. Это младший лейтенант Алексей Киприн с позывным "Барс" — бывший товарищ неонациста Алексея Мильчакова, командира подразделения ДШРГ "Русич".

Об этом рассказал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Известно, что Киприн воевал санитарным инструктором в "Русиче" против Украины с 2014 года, а после начала полномасштабного вторжения присоединился к регулярным войскам ВС РФ.

Военный преступник РФ, издевавшийся над военнопленными ВСУ на Харьковщине / Фото: Андрей Цаплиенко

"Получил офицерское звание и дослужился до командира штурмовой роты. Награжден орденами мужества и Георгиевским крестом IV степени. Семья Киприна воспитывает двух малолетних сыновей и проживает в городе Красное Село возле Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Накануне омбудсман Дмитрий Лубинец обратился с официальными письмами Международному комитету Красного Креста и ООН, чтобы они задокументировали факт издевательства российских военных над украинскими военнопленными.

Он отметил, что по Сети распространяется видео, на котором российские военные издеваются над украинскими военнопленными. По предварительной информации, это произошло на Харьковском направлении, где россияне пытаются вести наступательные действия.

Военный преступник РФ, издевавшийся над военнопленными ВСУ на Харьковщине / Фото: Андрей Цаплиенко

"На видео зафиксированы избиения, унижения, угрозы, имитация расстрела. К сожалению, такое обращение с украинскими военнопленными – не исключение из правил, а привычная тактика для оккупантов. Такие действия являются нарушением Женевских конвенций, согласно которым военнопленные имеют право на гуманное отношение", - сказал Лубинец.

Напомним, в РФ заявили, что перебросили на Харьковское направление спецназ "Ахмат".

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