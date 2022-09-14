Издевательства, пытки электричеством и убийства людей: жители Балаклеи свидетельствуют о преступлениях военных РФ

40 жителей Балаклеи рашисты продержали в плену целых полгода. Еще сотни – подвергали пыткам с применением электротока, говорится в ТСН.

На центральной площади Балаклеи развевается сине-желтый флаг. В оккупации город был полгода. Все это время в город не завозили продукты и лекарства. Сейчас за наборами гуманитарной помощи огромные очереди.

Голодным людям россияне раздавали продукты раз в две недели. «У нас не было выбора. Мы брали. Крупы и тушенка. Денег у нас не было. Первые два месяца нам никто ничего не давал. Я вспоминаю, что мне пришлось перенести… Я не могу честно, когда начинаю вспоминать об этом, я не могу даже спокойно говорить», — со слезами рассказывают люди.

А в самом центре Балаклеи рашисты устроили настоящую застенку. По данным полиции, всего через нее прошли 40 человек, среди них и женщины. «Как нам рассказал свидетель, его трижды приводили на этот стул, с одетым на голову мешком, он ничего не видел. Подсоединяли шнуры и провода к пальцам рук и запускали напряжение. На стене есть отверстия от пуль. С целью устрашения они могли стрелять поверх головы», — рассказывают в полиции.

В грязных и тесных камерах орки держали мирных жителей. В маленькой комнатушке месяц прожили 20 женщин. «Закрыли людей и люди отмечали, сколько дней они здесь сидят. Можете видеть отметки на такой доске», – добавляют полицейские.

Артем прошел пытки рашистов дважды. Во время обысков оккупанты нашли в его квартире фотографию с братом в военной форме и за это и наказывали. «Глаза завязали, увезли. Возили по городу сначала, чтобы не понял куда. К электричеству подключили, даже про брата ничего не спросили. Только спросили, где служит. Забирали тех, у кого родственники служат. Там вытяжка стоит, и она очень громкая. И когда кого-то там пытают, они вытяжку глушили, чтобы все слышали», – рассказывает мужчина.

Там, где побывали орки пустые бутылки, мусор и беспорядок. С бутылок алкоголя полиция снимает отпечатки пальцев. «Раз на камеру пьяный влетел, начал "гасить" всех. Ну просто так. Ты ему ничего не поделаешь. Одного толкал, попал ботинком, прыгал на человеке. Там выходит камера маленькая. 7 человек на полу лежали. Он прыгал и потому ребро сломал», — рассказывает свидетель.

Больше всего свирепствовали орки последние несколько дней до освобождения города. Сына Валентины- убили просто так. «Они здесь бегали, ездила техника. Техника облеплена была солдатами. Они убегали и мой сын с другом попал под обстрел. Он в центре не был. Видевшие очевидцы рассказали, что их человек был с автоматами. Вышли со двора и расстреляли эту машину», – рассказывает женщина.

Стихийные захоронения на территории освобожденной Харьковщины сейчас тысячи, говорят наши чиновники. Обещают, что все факты насилия оккупантов над мирными людьми будут зафиксированы. «Начиная с шестого сентября и по сегодняшний день в Харьковской области вооруженными силами Украины было освобождено около трех тысяч восемьсот квадратных километров», — рассказывает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Все оставившие после себя орки – свидетельствует о том, что они не ожидали наступления наших военных. Убегали так, что ни белье не забрали.

Украинских военных в Балаклее жители встречали со слезами на глазах, кадры встречи видел весь мир. «Я нагрела есть, мы с утра не обедали, не завтракали ничего. В обед на улице накрыли стол. А я поднимаю голову, у нас шифер уже был избит, а они идут с синей повязкой. Я закричала: наши! Все вышли на улицу. Они остановились возле нас, долго сидели возле нас, рассказывали», — рассказывает одна из героинь того видео.

После освобождения Балаклеи – здесь много работы. Впереди зима, а в городе нет ни света, ни воды. «Мы должны обеспечить здесь для людей восстановление и функционирование критической инфраструктуры. Поскольку у нас идет зима, мы должны наладить мостовые переправы», — говорит глава харьковской ОВА Олег Синегубов.

До войны в Балаклее жили более 20 тысяч человек. С приходом орков выехать смогла разве что половина, впрочем сейчас сюда возвращаются. За первые дни после освобождения уже приехало более полутора тысяч жителей.

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