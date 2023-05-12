"Изматываем психологически": эксперт о панике россиян из-за "контрнаступления ВСУ"

Вооруженные силы еще не начинали контрнаступления, а только ведут подготовку к нему.

11 мая в российских пабликах начали распространять информацию о том, что украинское наступление началось. Это было связано с некоторыми успехами украинских сил обороны под Бахмутом.

Политконсультант Дмитрий Васильев в интервью ТСН выразил уверенность, что украинские военные еще не начинали контрнаступление, а только проводят подготовку к нему и истерика пропагандистов показывает, что подготовка ведется успешно.

Почему российские пропагандисты сейчас так паникуют, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политконсультант Дмитрий Васильев:

“Я думаю, что это подход Вооруженных сил Украины. Я считаю, что это не наступление, а подготовительные действия для наступления. Они ведутся, грубо говоря, по трем направлениям. Что происходит? Во-первых, происходят какие-то разведки боями и наши военные в определенных направлениях совершают определенные рейды, проверяя, где есть слабые места противника. Во-вторых, действительно уничтожаются определенные склады как с боеприпасами, так и топливом для того, чтобы нарушить логистику противника и чтобы у врага было меньше возможностей подключать тяжелую технику. В-третьих, посмотрите на происходящее в российских пабликах и среди пропагандистов — они каждый день и каждый час в ожидании украинского контрнаступления, об этом только и говорят. Они его так ждут, что уже переживают, почему этого наступления не наблюдают", – отметил Васильев.

Он заявил, что таким образом украинские силы вымачивают противника психологически.

"Поэтому я думаю, что сейчас происходит очень серьезная психологическая нагрузка нашего врага по всем направлениям для того, чтобы они в ожидании наступления или как они его называют контрнаступления просто нервно истощились. Чтобы когда это наступление на самом деле начнется, чтобы они были подготовлены бежать, пугаться и просто бросать все. Вот что, по моему мнению, происходит на наших глазах прямо сейчас", — отметил Васильев.

Напомним, ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что заявления российских пропагандистов о том, что якобы вчера ВСУ начали контрнаступление, свидетельствуют об уровне господствующей среди оккупантов паники.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны прокомментировали заявление главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о якобы начале контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Читайте также: