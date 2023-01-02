"Изменений нет, идут бои": военный рассказал о попытках оккупантов окружить Бахмут

Вражеская армия прилагает значительные усилия, чтобы окружить Бахмут, однако враг не имеет успеха.

Российская армия продолжает штурмовые действия вокруг Бахмута в Донецкой области, таким образом пытается окружить город, но успеха не имеет.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"Идут тяжелые бои, наши держатся. Трудно сказать, что 1 января как-то отличалось от предыдущих дней. Основные бои идут не в самом Бахмуте, возможно, есть бои в окрестностях. Основные бои идут на флангах. Я так понимаю, их план заключается в том, что они хотят сначала оцепить город", — отметил он.

Ильенко рассказал, что россияне терпят тяжелые потери и не имеют никаких успехов.

"Все основные трассы, которые ведут в город под украинским контролем. Все подразделения Сил обороны – в максимальном напряжении находятся. Все прилагают максимум усилий, бывает очень сложно, но удерживается это давление. Врагу не дают продвинуться. Изменений нет, день похож на день, идут бои. Враг пытается наступать и штурмовать, но успеха не имеет", — подытожил военный.

Бои за Бахмут и потери России

С начала войны и по состоянию на 2 января потери России в войны против Украины составляют около 107 440 человек.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что 31 декабря на Бахмутском направлении произошло 23 боевых столкновения с оккупантами, пытающимися захватить город. По оценкам украинских военных, более 170 россиян не дожили до нового года, еще около 200 получили ранения.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что армия РФ своими обстрелами почти полностью разрушила город Бахмут в Донецкой области.

Читайте также: